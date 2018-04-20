Ялта, Крым, 20 апреля, 2018, 14:31 — ИА Регнум. В современном мире бессмысленно политизировать экономические отношения, участие большого количества иностранных делегаций в работе четвёртого Ялтинского международного экономического форума ещё раз это доказывает. Об этом 20 апреля на мероприятии заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Судак

«Ялтинский форум уже после воссоединения Крыма с Россией стал площадкой «для конструктивного диалога по ключевым проблемам мировой экономики. Такой диалог особенно актуален сегодня, когда стремительно меняются условия экономической деятельности, изобретаются новые внешние ограничения», — подчеркнул вице-премьер.

По его убеждению, подобные ситуации требуют солидарности бизнеса и власти для того, чтобы вместе находить эффективные решения по преодолению барьеров и по созданию благоприятной предпринимательской среды.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Ялте открылся четвёртый международный экономический форум, собравший в этом году рекордное число иностранных гостей — более 500 делегатов из 71 стран мира.

«Гости нашего форума представляют страны, население которых в общей сложности превышает 3 млрд человек. Это факт вдребезги разбивает любые мифы об изоляции России и российского Крыма», — отмечал ранее глава РК Сергей Аксёнов».

Главные темы крупного экономического мероприятия в этом году касаются социально-экономического развития России и других стран, возвращение капитала в РФ после введения новых санкций, легализации теневого бизнеса в Крыму, восстановления послевоенноей Сирии, а также роль и место криптовалют в политэкономических реалиях современности.

Также напомним, что российские компании в рамках ЯМЭФ намерены подписать не менее трёх контрактов с партнёрами из Сирии о реализации совместных проектов. Речь идёт, в первую очередь, о создании совместного предприятия, с помощью которого можно было бы упростить взаиморасчеты в условиях международных санкций.