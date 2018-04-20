Ялта, Крым, 20 апреля, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Несмотря на международные санкции и различные блокады, после воссоединения с Россией валовой региональный продукт Крыма и Севастополя вырос почти в два раза. Такие данные 20 апреля на четвёртом Ялтинском международном экономическом форуме привёл вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

По его словам, валовой региональный продукт Республики Крым увеличился с 189 млрд рублей в 2014 году до 341 млрд в 2017 году, а города федерального значения Севастополь — с 30 млрд до почти 53.

«Несмотря на внешние санкции, водную, транспортную и продовольственную блокаду полуострова, нам удалось достичь зримых положительных результатов в его развитии: рост в обоих субъектах составил примерно 1,8 раза», — подчеркнул вице-премьер.

Он также подчеркнул, что вопросы развития региона находятся в числе значимых приоритетов государственной политики страны.

«После возвращения Севастополя и Крыма была проделана большая работа по созданию условий для адаптации экономики и социальной сферы регионов к российской правовой системе. Совместными усилиями нам удалось обеспечить бесперебойное функционирование всех отраслей, а также сохранить и приумножить рабочие места», — подчеркнул Дмитрий Козак.

Как сообщало ИА REGNUM, по последней информации главы Республики Сергея Аксёнова, экономические показатели Крыма уже превысили максимальный уровень, который был достигнут на полуострове в украинские годы.

«Лучший бюджет Крыма в составе Украины составлял 22 миллиарда рублей. На сегодняшний день казна республики без федеральной поддержки, которая в разы превышает бюджет Крыма, достигает около 53 млрд рублей», — подчеркнул глава региона.

Помимо этого, на площадке ЯМЭФ стало известно, что федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года продлят ещё на один-два года, поскольку в процессе её реализации возникла потребность дополнить её новыми крупными инфраструктурными объектами.

Об этом: Федеральную программу развития Крыма и Севастополя продлят