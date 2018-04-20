Бюджет российского Крыма в разы больше, чем в украинские годы
Ялта, Крым, 20 апреля, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Экономические показатели Крыма уже превысили максимальный уровень, который был достигнут на полуострове в украинские годы. Об этом 20 апреля на пленарном заседании четвёртого международного экономического форума «Будущее России» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Лучший бюджет Крыма в составе Украины составлял 22 миллиарда рублей. На сегодняшний день казна республики без федеральной поддержки, которая в разы превышает бюджет Крыма, достигает около 53 млрд рублей», — подчеркнул глава региона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, выступая в рамках Ялтинского форума, заявил, что федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года продлят ещё на один-два года, поскольку в процессе её реализации обнаружилась потребность дополнить её новыми крупными инфраструктурными объектами.
«Федеральный центр реагирует на потребности инфраструктурного развития Крыма. В ходе реализации ФЦП выявилась необходимость в строительстве и мобилизации значительного количества новых объектов, наличие которых ранее не учитывалось», — отметил чиновник.
19 апреля в Ялте открылся четвёртый международный экономический форум, собравший в этом году рекордное число иностранных гостей — более 500 делегатов из 71 стран мира. Завершится форум 21 апреля.