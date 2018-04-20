Ялта, Крым, 20 апреля, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Экономические показатели Крыма уже превысили максимальный уровень, который был достигнут на полуострове в украинские годы. Об этом 20 апреля на пленарном заседании четвёртого международного экономического форума «Будущее России» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Лучший бюджет Крыма в составе Украины составлял 22 миллиарда рублей. На сегодняшний день казна республики без федеральной поддержки, которая в разы превышает бюджет Крыма, достигает около 53 млрд рублей», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, выступая в рамках Ялтинского форума, заявил, что федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года продлят ещё на один-два года, поскольку в процессе её реализации обнаружилась потребность дополнить её новыми крупными инфраструктурными объектами.

«Федеральный центр реагирует на потребности инфраструктурного развития Крыма. В ходе реализации ФЦП выявилась необходимость в строительстве и мобилизации значительного количества новых объектов, наличие которых ранее не учитывалось», — отметил чиновник.

19 апреля в Ялте открылся четвёртый международный экономический форум, собравший в этом году рекордное число иностранных гостей — более 500 делегатов из 71 стран мира. Завершится форум 21 апреля.