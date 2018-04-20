Ялта, Крым, 20 апреля, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя продлят на один-два года. Об этом 20 апреля на пленарном заседании четвёртого международного экономического форума «Будущее России» заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Козак, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Федеральный центр реагирует на потребности инфраструктурного развития Крыма. В ходе реализации ФЦП выявилась необходимость в строительстве и мобилизации значительного количества новых объектов, наличие которых ранее не учитывалось», — отметил чиновник.

По его словам, сейчас ведётся работа по определению параметров новых объектов, но уже очевидно, что начало фактических работ потребует продления срока действия программы на один-два года.

Он также добавил, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено в ближайшее время.

Отметим, что гости форума вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, глава Крыма Сергей Аксёнов, спикер Госсовета РК Владимир Константинов и зампредседателя Совета министров РК Виталий Нахлупин перед пленарным заседанием также осмотрели выставку достижений и перспективных проектов, представленных на форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Ялте открылся четвёртый Международный экономический форум, собравший в этом году рекордное число иностранных гостей — более 500 делегатов из 71 страны мира.

В числе главных тем мероприятия — социально-экономическое развитие России и других стран, возвращение капитала в страну после введения новых санкций, легализация теневого бизнеса в Крыму, восстановление послевоенноей Сирии, а также роль и место криптовалют в политэкономических реалиях современности.

Также напомним, что российские компании в рамках Ялтинского международного экономического форума намерены подписать не менее трёх контрактов с партнёрами из Сирии о реализации совместных проектов. Речь идёт в первую очередь о создании совместного предприятия, с помощью которого можно было бы упростить взаиморасчеты в условиях международных санкций.