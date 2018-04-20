Ереван, 20 апреля, 2018, 11:41 — ИА Регнум. С утра сотни активистов оппозиционного движения, выступающего против премьерства Сержа Саргсяна, разбившись на группы, вновь вышли на улицы Еревана с целью перекрытия движения транспорта.

Photolure Акция протеста в Ереване

Ситуация в столице Армении постепенно выходит из-под контроля полиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Пока органы правопорядка очищают от митингующих одну улицу, акция протеста переносится на другую. Для задержания и доставки в отделения полиции используются также частные машины и люди в штатском.

Точное число задержанных неизвестно, так как акции протеста проходят в разных районах Еревана. Протестующим также удалось перекрыть один из участков межгосударственной дороги Север — Юг.

17 апреля, в день, когда парламент избрал экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» и глава парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян объявил о начале бескровной «бархатной революции».

Несмотря на призывы со стороны представителей власти о том, чтобы начать политический диалог, на митингах оппозиционеры продолжают выступать с требованием о смене власти.

Армянские интернет-ресурсы ведут прямую трансляцию с места событий.