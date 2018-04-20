Правительство РФ одобрило увеличение пошлины за загранпаспорт
Москва, 20 апреля, 2018, 07:44 — ИА Регнум. В России увеличится размер государственной пошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения. Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ, сообщается на официальном сайте правительства.
Так, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации вырастет с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.
Читайте ранее на эту тему: В РФ загранпаспорт можно будет получить за три месяца
Кроме того, правительство предложило установить размер пошлины за государственную регистрацию транспортных средств с выдачей пластикового свидетельства в 1,5 тыс рублей.
Аналогичного типа водительское удостоверение будет стоить 3 тысяч рублей.
В сообщении отмечается, что увеличение пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на внедрение документов нового поколения.
Напомним, в феврале 2018 года Совет Федерации РФ одобрил сокращение срока оформления загранпаспортов с 4 до 3 месяцев при подаче заявления по месту проживания.
Отмечается, что это повысит доступность услуги и снизит временные издержки.
Читайте подробнее: Подорожание загранпаспорта до 5 тыс. не снизит выездной туризм — АТОР
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, последнее повышение государственных пошлин за оформление загранпаспортов в России было с 1 января 2015 года.
Тогда пошлина за оформление загранпаспорта нового образца на 10 лет для лиц с 14 лет выросла с 2,5 до 3,5 тыс. рублей, старого образца на 5 лет — с 1 до 2 тыс. рублей.
Госпошлина для загранпаспортов для детей до 14 лет была установлена на уровне 1 тыс. рублей для паспортов старого образца (ранее 300 рублей) и 1,5 тыс. рублей для паспортов на 10 лет (ранее 1,2 тыс. рублей).
Читайте также: МФЦ будут выдавать загранпаспорта и водительские права