Москва, 20 апреля, 2018, 07:44 — ИА Регнум. В России увеличится размер государственной пошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения. Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ, сообщается на официальном сайте правительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заграничный паспорт

Так, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации вырастет с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

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Кроме того, правительство предложило установить размер пошлины за государственную регистрацию транспортных средств с выдачей пластикового свидетельства в 1,5 тыс рублей.

Аналогичного типа водительское удостоверение будет стоить 3 тысяч рублей.

В сообщении отмечается, что увеличение пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на внедрение документов нового поколения.

Напомним, в феврале 2018 года Совет Федерации РФ одобрил сокращение срока оформления загранпаспортов с 4 до 3 месяцев при подаче заявления по месту проживания.

Отмечается, что это повысит доступность услуги и снизит временные издержки.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, последнее повышение государственных пошлин за оформление загранпаспортов в России было с 1 января 2015 года.

Тогда пошлина за оформление загранпаспорта нового образца на 10 лет для лиц с 14 лет выросла с 2,5 до 3,5 тыс. рублей, старого образца на 5 лет — с 1 до 2 тыс. рублей.

Госпошлина для загранпаспортов для детей до 14 лет была установлена на уровне 1 тыс. рублей для паспортов старого образца (ранее 300 рублей) и 1,5 тыс. рублей для паспортов на 10 лет (ранее 1,2 тыс. рублей).

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