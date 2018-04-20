Вашингтон, 20 апреля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Российская Федерация и Сирия «зачищают» места применения отравляющих веществ в городе Дума, поэтому эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не могут приступить к работе в районе предполагаемой «химической атаки». Об этом заявила в четверг, 19 апреля, официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт на брифинге.

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По ее словам, с момента «химатаки» в сирийской Думе прошло уже 12 дней, а представители ОЗХО так и не попали в город.

«Мы (власти США) можем подтвердить, что эксперты ОЗХО все еще не могут попасть в Думу в Сирии, — заявила Науэрт. — (…) У нас есть заслуживающая доверия информация, что российские официальные лица работают с сирийским режимом, чтобы отказать и отложить доступ этих экспертов в Думу».

По ее мнению, Россия и Сирия пытаются провести «собственные расследования» и уничтожить «доказательства применения химического оружия». В частности, они оказывают давление на свидетелей, чтобы те «поменяли свои показания о том, что произошло», сказала представитель госдепа США.

«Мы (власти США) думаем, официальные лица РФ вместе с сирийским режимом работают, чтобы зачистить места предполагаемых атак и убрать доказательства применения химического оружия», — добавила Науэрт.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2018 г. «Белые каски» и другие неправительственные организации заявили об атаке с применением химоружия, якобы предпринятой правительственными силами Сирии в городе Дума.

Использовав этот инцидент как предлог, США и их союзники в ночь на 14 апреля нанесли по территории Сирии ракетные удары. По нескольким целям было выпущено более 100 ракет.

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