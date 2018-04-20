Москва, 20 апреля, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Покупатели рубля 19 апреля на открытии торгов пыталась использовать рост нефтяных котировок и снижение вероятности введения новых антироссийских санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Рубль торговался в плюсе пять минут, после чего последовали его продажи. Курс доллара восстановился с 60,56 до 61,21 руб., курс евро — с 75,09 до 75,48 руб.

Его покупки могла остановить новость о том, ЦБ для Минфина РФ возобновил покупку иностранной валюты в рамках исполнения бюджетного правила. 17 апреля было куплено валюты на 17,5 млрд рублей при плановом объеме этого месяца — 11,5 млрд руб.

По среднему курсу 61,50 руб. (17 апреля) объем составил $284,5 млн, или 6,3% от среднего торгового объема $4,4 млрд в паре USDRUB на Мосбирже. Объем небольшой, чтобы влиять на динамику курса доллара.

19 апреля на нефтяном рынке сформировался сигнал на разворотную динамику. Она является предвестником падения цен на нефть сорта Brent до $72,30. В пятницу, 20 апреля, в Азии доллар США торгуется в плюсе к своим конкурентам.

Это указывает на то, что 20 апреля по доллару можно будет увидеть ралли против российской валюты. Как только курс доллара проскочит 61,32 руб., его рост уже ускорится на фоне технических факторов.

В паре евро/рубль ситуация неоднозначная. Здесь покупателям для развития восходящего движения нужно преодолеть отметку 75,77 руб. Также может сработать психологический фактор — не оставлять длинные позиции по рублю на выходные.

Напомним, 19 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 4 коп. (+0,07%), до 60,89 руб., курс евро понизился на 9 коп. (-0,12%), до 75,19 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (-5,26%), евро/рубль — 308,5 млн евро (-36,58%).

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