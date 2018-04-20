Нижний Новгород, 20 апреля, 2018, 03:35 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области продлил конкурсное производство Ассоциации «Футбольный клуб «Волга» (бывшее некоммерческое партнёрство «Футбольный клуб «Волга»), которая в разные годы выступила учредителем нижегородского фонда социально-спортиной реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, некоммерческого партнёрства «Центр подготовки футболистов футбольного клуба «Волга» и губернского спортивного клуба. К моменту банкротства ассоциации два последних уже ликвидированы, теперь на очереди сам учредитель, который одновременно находится и в стадии ликвидации, и на одном из этапов процедуры несостоятельности. Следующий отчёт конкурсного управляющего суд заслушает 14 мая 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Футбол и деньги

Иск о банкротстве Ассоциации, созданной в июне 1998 года, был подан 4 июля 2016 года ООО «Сапфир» — соучредителем одной из строительных компаний Нижнего Новгорода (ООО «СК «Контур»). В пользу истца ранее была взыскана задолженность в размере 9 896 273,81 рубля. При рассмотрении банкротного дела третьими лицами привлекли министерство спорта Нижегородской области и региональный минобрнауки. В середине сентября 2016 года в отношении организации установили наблюдение, а временным управляющим утвердили Александра Кузьмина. С конца сентября реестр кредиторов начал пополняться, появились претензии и у налоговой службы. ИФНС по Канавинскому районуНижнего Новгорода потребовала внести в реестр претензии на 13 136 829,93 рубля. АО «Региональная управляющая компания» ассоциация задолжала свыше 2,66 млн рублей, железной дороге — более 2,6 млн рублей. А в октябре 2016 года налоговый орган подал целую пачку ходатайств на общую сумму более 51,784 млн рублей.

1 февраля 2017 года ассоциация была признана банкротом и в отношении неё установили конкурсное производство сроком на полгода.

«По результатам проведённого анализа временный управляющий пришёл к выводам о неплатёжеспособности должника, отсутствии собственных оборотных средств, невозможности погашения обязательств в полном объёме при полной реализации активов. Временный управляющий указывает, что в данном случае восстановление платёжеспособности должника экономически необоснованно, в связи с чем, целесообразно введение процедуры конкурсного производства в отношении должника. Первое собрание кредиторов, состоявшееся 19.01.2017 года, единогласно приняло решение ходатайствовать перед арбитражным судом о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства», — отмечалось в решении суда.

Общая сумма долгов организации составила более 300 млн рублей, а конкурсная масса сформирована на сумму всего 2,126 млн рублей.

В конце января 2018 года в суд поступило заявление от одного из кредиторов с требованием привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. В их числе гендиректора Сергея Анисимова, учредителей — Игоря Железнякова и Александра Кузнецова, а также ещё одного бывшего директора — Олега Алешина. Спустя месяц после назначения последнего был подан первый иск с требованием банкротства футбольной ассоциации, но дело было в итоге прекращено и ответчик работал в обычном режиме.

Отметим, в ЕГРЮЛ среди соучредителей компании также числится Владимир Зиновьев, а с 27 февраля 2017 года ассоциация находится в стадии ликвидации.

Напомним, фактически футбольный клуб был расформирован в начале лета 2016 года, так как стало невозможным оплачивать основные расходы. По сообщениям областных СМИ, в октябре того же года Российский футбольный союз обратился к губернатору Валерию Шанцеву с просьбой помочь выплатить часть долгов перед игроками и бывшим тренером. В правительстве пообещали сделать всё возможное.