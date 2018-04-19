Степанакерт, 19 апреля, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Армия обороны Нагорного Карабаха усилена новыми видами техники, осуществлены структурные изменения и заменены некоторые виды вооружения, что увеличило боевую силу армии. Президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян заявил об этом на пленарном заседании парламента 19 апреля, выступая с ежегодным посланием, передает «Арцахпресс».

nankr.am Бако Саакян на заседании парламента Нагорного Карабаха

По словам президента, в течение прошлого года процесс модернизации армии продолжался с огромными усилиями по всем необходимым направлениям: в военно-техническом, политическом, идеологическом, социально-экономическом и других отраслях.

«Говоря о военно-технической составляющей, хочу отметить, что была проделана комплексная работа по модернизации и оснащению вооружения и военной техники армии.

Армия обороны была усилена новыми видами техники, были проделаны структурные изменения и заменены некоторые виды вооружения, что увеличило боевую силу армии.

Введена в эксплуатацию военная промышленность, были подготовлены новые образцы оружия, некоторые из которых еще в разработке.

Была продолжена модернизация системы мониторинга. В настоящее время сфера обслуживания тепловых камер видеонаблюдения, установленных в охраняемых районах, соответствует поставленным задачам. Продолжается процесс модернизации системы связи, в частности, развитие волоконно-оптической линии передач», — сказал президент республики.

Говоря о развитии инженерных сооружений, Саакян отметил, что в этом направлении также был зафиксирован серьезный прогресс.

На линии фронта и в тылу были построены дороги и окопы, которые способствуют сокращению сроков приведения подразделений к полной боевой готовности.

«Были также проделаны масштабные инженерные работы для оснащения линии фронта и обороны армии. Для их организации было закуплено соответствующее оборудование, были построены убежища и проведены крупномасштабные земляные работы. Были приняты меры по оборудованию защищенных контрольных пунктов.

Для уничтожения подрывных разведывательных групп противника были установлены на боевых постах устройства удаленного управления. Некоторые из них были объединены с системой термического мониторинга», — подчеркнул президент, добавив, что Армия обороны привержена выполнению своих задач, и в первую очередь сохранению государственной границы и делает это в полной мере, что требует напряженной и целенаправленной работы.