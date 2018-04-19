Москва, 19 апреля, 2018, 21:39 — ИА Регнум. Говорить о появлении собственной криптовалюты в Крыму, как и о появлении собственных криптовалют регионов РФ, пока рано, поскольку закон должен быть единым для всей территории РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Aksakov.ru Анатолий Аксаков

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин заявил, что ассоциация готовит программу развития Крыма на основе блокчейна и запуска собственной криптовалюты.

«К подобным инициативам (развитие на основе блокчейна) я всегда отношусь положительно и с пониманием. Это предлагается делать в Крыму, который, с одной стороны, особая экономическая зона, а с другой — находится под санкциями, в том числе трансграничных инвестиций. Поэтому такая инициатива более чем понятна», — отмечает Аксаков.

Между тем парламентарий напоминает, что Крым — это часть РФ и на него распространяются те же законы, что и на все остальные регионы страны. Так, на рассмотрении Госдумы уже находятся законопроекты, которые, в случае принятия, легализуют в РФ цифровые финансовые активы и пропишут процедуру ICO в упрощённом режиме.

«Очевидно, все это будет работать и в Крыму. Поэтому ожидать, что там появится своя криптовалюта, преждевременно», — считает Аксаков.

Вместо этого, предполагает депутат, регион мог бы стать активной пилотной площадкой для реализации таких законов, прежде всего, для проведения ICO.

«Я бы изучил вопрос использования этой инвестиционной крымской платформы как своеобразной песочницы. Интересно посмотреть, как это сработает для трансграничных инвестиций в условиях санкций. Надо прорывать блокаду, и, возможно, как раз ICO для крымских проектов — это один из вариантов такого прорыва», — предполагает Аксаков.

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Между тем вопрос о допуске любой криптовалюты к ICO сегодня не обсуждается, напоминает депутат. Такая прерогатива принадлежит Центробанку РФ, и существующие законопроекты не предполагают таких операций.

«Ни биткоин, ни другая валюта не будут допускаться к покупке токенов, выпускаемых для проектов в рамках ICO на инвестиционных платформах, созданных по закону РФ», — напоминает Аксаков.

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) готовит проект внедрения в Крыму региональной криптовалюты, опыт региона может быть оформлен законодательно и стать рамочным для других субъектов РФ. «Мы сейчас готовим программу развития Крыма на основе блокчейна и искусственного интеллекта. Она будет включать в себя оказание различных услуг, как государственных, так и негосударственных, на базе блокчейна, создание собственной крымской криптовалюты, налаживание механизма проведения ICO, в которых нуждаются крымские компании», — заявил президент РАКИБ Юрий Припачкин RNS.