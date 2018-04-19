Краснодар, 19 апреля, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Заместитель главы города Сочи Краснодарского края, председатель совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города» Юрий Паламарчук задержан 19 апреля. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

По версии следствия, Паламарчук подозревается в совершении действий, которые причинили ущерб «Спецавтохозяйству» по уборке города на сумму более 115 млн рублей.

Как сообщается, сам Паламарчук задержан, проводятся обыски в его рабочем кабинете и по месту жительства.

На канале СКР на youtube размещено видео задержания чиновника.

Незадолго до появления информации о задержании сообщалось, что Паламарчук покинул пост по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же сочинский суд вынес решение об аресте другого вице-мэра Сочи, Мугдина Чермита. Его подозревают в согласовании разрешения на строительство жилого комплекса компанией «Остринский» — при том, что объект является самостроем и возводится с нарушениями: пока это неофициальные данные. Сам владелец компании с декабря прошлого года находится в СИЗО — по обвинению в мошенничестве: речь идет о выявлении хищения в 220 млн рублей на строительстве ЖК «Мир» в Краснодаре. Этот комплекс является одним из известных долгостроев Кубани: он должен был быть сдан в 2016 году, но до сих пор находится в низкой степени готовности.

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Накануне, 18 апреля, также был задержан главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок. По версии следствия, Игорь Мазурок может быть причастен к выдаче в 2013—2015 годах незаконных разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов.

Сегодня же, 19 апреля, в СМИ появилась информация о задержании еще одного чиновника — вице-мэра Сочи по строительству Ивана Бомбергера, однако позже эту информацию опровергли в пресс-службе.

Также в течение дня СМИ сообщали о задержании директора департамента имущественных отношений мэрии Сочи Владимира Пермякова, однако пока официальных данных об этом нет.