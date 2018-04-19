В Сочи задержан очередной вице-мэр
Краснодар, 19 апреля, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Заместитель главы города Сочи Краснодарского края, председатель совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города» Юрий Паламарчук задержан 19 апреля. Об этом сообщает Следственный комитет России.
По версии следствия, Паламарчук подозревается в совершении действий, которые причинили ущерб «Спецавтохозяйству» по уборке города на сумму более 115 млн рублей.
Как сообщается, сам Паламарчук задержан, проводятся обыски в его рабочем кабинете и по месту жительства.
На канале СКР на youtube размещено видео задержания чиновника.
Незадолго до появления информации о задержании сообщалось, что Паламарчук покинул пост по собственному желанию.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же сочинский суд вынес решение об аресте другого вице-мэра Сочи, Мугдина Чермита. Его подозревают в согласовании разрешения на строительство жилого комплекса компанией «Остринский» — при том, что объект является самостроем и возводится с нарушениями: пока это неофициальные данные. Сам владелец компании с декабря прошлого года находится в СИЗО — по обвинению в мошенничестве: речь идет о выявлении хищения в 220 млн рублей на строительстве ЖК «Мир» в Краснодаре. Этот комплекс является одним из известных долгостроев Кубани: он должен был быть сдан в 2016 году, но до сих пор находится в низкой степени готовности.
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Накануне, 18 апреля, также был задержан главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок. По версии следствия, Игорь Мазурок может быть причастен к выдаче в 2013—2015 годах незаконных разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов.
Сегодня же, 19 апреля, в СМИ появилась информация о задержании еще одного чиновника — вице-мэра Сочи по строительству Ивана Бомбергера, однако позже эту информацию опровергли в пресс-службе.
Также в течение дня СМИ сообщали о задержании директора департамента имущественных отношений мэрии Сочи Владимира Пермякова, однако пока официальных данных об этом нет.