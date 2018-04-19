Ялта, Крым, 19 апреля, 2018, 17:27 — ИА Регнум. На ялтинском экономическом форуме придумали, как преодолеть международные санкции — необходимо создать госкорпорацию для экспортно-импортных отношений с США и Европой, которая занималась бы торговлей природными ресурсами, титаном и редкими видами металлов. Такое предложение на площадке форума высказал 19 апреля постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Море

«Можно предложить российскому правительству и Госдуме, которая сейчас обсуждает реакцию на растущее санкционное давление Америки, создать Российскую государственную внешнеторговую корпорацию, которая будет работать в качестве крымского юридического лица», — предложил Георгий Мурадов.

По его словам, такую торговую корпорацию можно было бы наделить исключительным правом на ведение экспортно-импортных операций с США по тем товарным позициям, в которых американцы остро нуждаются.

«С её помощью можно будет открыть «окно», через которое европейские страны смогут ввозить на территорию РФ свои продовольственные товары, импорт которых сегодня ограничен санкциями. Такой механизм мог бы способствовать полной отмене международных санкций», — добавил Мурадов.

Напомним, представители Греции предложили сегодня российским властям создать в Крыму контейнерный хаб, который будет развивать логистическую инфраструктуру полуострова и позволит более рационально использовать речной транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Ялте открылся четвёртый международный экономический форум, собравший в этом году рекордное число иностранных гостей — более 500 делегатов из 71 стран мира.

Главные темы мероприятия — социально-экономическое развитие России и других стран, возвращение капитала в страну после введения новых санкций, легализация теневого бизнеса в Крыму, восстановление послевоенной Сирии, а также роль и место криптовалют в политэкономических реалиях современности.