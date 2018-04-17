Санкт-Петербург, 19 апреля, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Руководство Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленобласти категорически опровергает какую-либо причастность своих сотрудников, а также опекаемых ими обитателей СИЗО №4, к загадочной смерти петербургского бизнесмена Валерия Пшеничного, обнаруженного мертвым в камере этого следственного изолятора в начале февраля текущего года.

78.fsin.su Игорь Потапенко, начальник УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСИН России ведут служебную проверку в связи со смертью в камере СИЗО №4 Санкт-Петербурга бизнесмена, проходившего по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве подлодок на «Адмиралтейских верфях». Свою проверку по факту смерти подследственного проводит и Следственный комитет РФ.

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«Я, как начальник управления, при всех представителях средств массовой информации заверяю, что в уходе данного человека из жизни ни один мой сотрудник, ни один подследственный, содержащийся в изоляторе №4, не виновен, у меня есть на это факты. Я уверен, следственные органы разберутся, и от них вы узнаете конечный результат», — заявил сегодня, 19 апреля, телеканалу «Санкт-Петербург» начальник УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти, генерал-майор внутренней службы Игорь Потапенко.

Ранее в интервью «Фонтанке» Потапенко подробно рассказал о том, что происходило 5 февраля в СИЗО №4, основываясь на записях камер видеонаблюдения и данных экспертизы. По его словам, в камеру, где в одиночестве в течение двух часов находился Пшеничный, никто не заходил, что подтверждает первоначальную версию о суициде.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова запросила прокуратуру Санкт-Петербурга и региональный УФСИН об обстоятельствах смерти Валерия Пшеничного. «Я считаю, что если информация, которая сегодня имеет место в СМИ, реальна, то она должна получить принципиальную оценку», — заявила омбудсмен, информирует РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов высказал намерение разобраться в трагической истории петербургского бизнесмена, назвав ее «дичайшей».

56-летний директор компании «Новит Про» Валерий Пшеничный был найден мертвым в камере СИЗО №4 с признаками самоубийства. Были начаты проверки по факту ЧП. 16 апреля в одном из СМИ вышел материал, автор которого утверждает, что Пшеничного перед смертью зверски пытали, насиловали, изувечили, а затем убили, инсценируя суицид.

Как заявляют в региональном УФСИН, обращаясь к этой истории, «представители СМИ пользуются непроверенной информацией из неофициальных источников».

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Напомним, в середине января 2018 года были задержаны заместитель главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» и генеральный директор АО «Новит Про». Эта компания была субподрядчиком верфей при выполнении госконтракта на строительство подводных лодок проекта 636.3 («Варшавянка»).

По версии следствия, «Новит Про» необоснованно завысило стоимость разработки трехмерной модели корпуса подводной лодки и стоимость других работ, связанных с оборудованием и ремонтной документацией. «Адмиралтейские верфи» перечислили 100 млн рублей на счет АО «Новит Про», после чего денежные средства были похищены, считает следствие.

18 января оба фигуранта дела были отправлены под стражу на два месяца решением суда. А уже 5 февраля Пшеничный был найден мертвым.