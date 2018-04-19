Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2018, 16:44 — ИА Регнум. В центре Ростова-на-Дону вандалы осквернили стелу «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» на Театральной площади. Фотоснимки, на которых видно, что памятник исписан матерными надписями, опубликованы в социальной сети Facebook. Как сообщает ИА REGNUM, никаких мер администрация города-миллионника по очистке мемориала от нецензурной лексики пока не предприняла.

Rostov-gorod.ru У стелы воинам-освободителям

Стоит отметить, что в настоящее время мемориальный комплекс, в который включён Вечный огонь, огорожен забором. Здесь в дни проведения чемпионата мира по футболу планируется разместить фан-зону FIFA. Горожане возмущены тем, что региональные власти согласовали пребывание болельщиков на территории воинского мемориала, тем самым предав память советских солдат — защитников города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, размещение фан-зоны ЧМ-2018 у подножия стелы может стать поводом для прокурорской проверки. Соответствующий запрос на имя прокурора Ростовской области Юрия Баранова направил депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»). Народный избранник считает гуляния футбольных фанатов на Театральной площади предательством исторической памяти.

«Город имеет богатый опыт проведения различного рода массовых мероприятий — парады, шествия, митинги, собрания, концерты, массовые гуляния. Во время проведения любых массовых мероприятий территория мемориала всегда была свободной для прохода, либо огораживалась с целью недопущения посторонних на мемориальный комплекс. И на её территории массовые мероприятия не проводились, за исключением возложения венков. Страна с возмущением смотрит ролики в социальных сетях, в которых авторы танцуют на мемориалах и вечных огнях. Возбуждено большое количество уголовных дел. связанных с осквернением памятников. В городе есть знаковые места, на территории которых веселье, песни-пляски неуместны. Это Змиёвская Балка, парк Фрунзе, мемориал в Кумженской роще и парке Авиаторов и, конечно же, мемориал на Театральной площади», — сказано в обращении.

Напомним, что строительство фан-зоны обойдётся региональной казне в 449,5 млн рублей.

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