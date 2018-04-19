Ялта, Крым, 19 апреля, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна готовит проект внедрения в Крыму региональной криптовалюты, опыт региона может быть оформлен законодательно и стать рамочным для других субъектов РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Bitcoin.com Криптовалюта

«Мы сейчас готовим программу развития Крыма на основе блокчейна и искусственного интеллекта. Она будет включать в себя оказание различных услуг, как государственных, так и негосударственных, на базе блокчейна, создание собственной крымской криптовалюты, налаживание механизма проведения ICO, в которых нуждаются крымские компании», — заявил президент РАКИБ Юрий Припачкин RNS.

Программа может быть оформлена в законодательную инициативу после принятия пакета федеральных законов в сфере цифровизации экономики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуму внесен пакет законопроектов о криптовалютах. Также Госдума в июне может принять законопроект «О цифровых финансовых активах», закрепляющий понятие криптовалют и регулирующий порядок их обращения в стране. Инициативой предусматривается возможность совершения сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. При этом возможность обмена иных цифровых финансовых активов, а также порядок и условия совершения таких сделок будут определяться Банком России по согласованию с правительством РФ.