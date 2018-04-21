Москва, 22 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 22 апреля, отмечается Международный день Матери-Земли. Праздник учредили на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Мать — Сыра Земля

Председатель 63-й сессии Генассамблеи Мигель д'Эското Брокман заявил, что провозглашение в резолюции этого дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом и обеспечивают человечеству жизнь. Кроме того, это подтверждение обязательств, которые приняли на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году.

Несмотря на то, что официальный статус праздник получил лишь в 2009 году, отмечать его начали еще за 40 лет до этого события. 22 апреля 1970 года американский сенатор Гейлорд Нельсон создал группу из студентов, вместе с которыми устроил масштабные демонстрации, приуроченные ко Дню Земли. Как говорил Нельсон, «День Земли организовывал себя сам». Успех праздника подтолкнул сенатора в 1971 году провозгласить «Неделю Земли» (в течение 3-й недели апреля) как ежегодное событие.

К 20-летию праздника альпинисты из СССР, США и Китая совершили совместное восхождение на Эверест. После этого события День Земли приобрел международный статус.

В 1992 году День Земли впервые отметили и в России. Праздник считается днем общественных организаций, которые проводят различные экологические мероприятия и акции. В этот день все желающие могут принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц.

В 2016 году празднование совпало с церемонией подписания Парижского соглашения по климату, которое было принято всеми 196 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата 12 декабря 2015 года в Париже. В рамках этого соглашения страны договорились совместными усилиями ограничить рост глобальной средней температуры до показателя менее 2 °C, а с учетом серьезных последствий, стремиться к показателю 1,5 °C.

В то же время стоит отметить, что далеко не все эксперты поддерживают теорию об изменении климата, много критикуют и само Парижское соглашение. Скрываются за этим в основном политические мотивы. Например, одной из причин «озеленения» самой Франции являются отголоски империалистических идей. После того, как американский президент Дональд Трамп 1 июня 2017 года объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, именно Франция заявила, что готова взять на себя ведущую роль выполнения соглашения. Одна из главных сегодняшних задач — стать первой в «зеленой» экономике. Парижское соглашение министр призвал использовать «как возможность для творчества, новаторства, занятости», хотя это мало согласуется с реальными интересами населения страны.