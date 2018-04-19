Кишинёв, 19 апреля, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Молдавию «найти свой путь», который позволит молдаванам «жить не хуже, чем в Белоруссии». Об этом Лукашенко заявил в Кишиневе на совместной пресс-конференции с молдавским президентом Игорем Додоном, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко посетовал, что «кое-кому» не нравится, что он «зачастил по странам ГУАМ». «Они еще помнят это ГУАМ. По-моему, от него одна аббревиатура осталась…» — сказал он

«Да, я вот только недавно был в Грузии, на Украине, теперь в Молдову приехал. И, несмотря на какую-то там ревность, хочу сказать, что я приехал в Молдову как в свою родную республику. Это благодатное место в бывшем СССР, да и вообще одно из лучших мест в мире для жизни людей. И мы видим, что молдаване нашли какой-то свой путь. Уже тренд наметился наверх. Вы будете жить здесь не хуже, чем в Белоруссии. У вас для этого есть всё», — сказал президент Белоруссии.

Он добавил, что Молдавия ориентирована частью на Запад и ЕС, частью на Россию, Евразийский экономический союз, и этим надо пользоваться.

«Не надо небольшие государства ломать через колено — или туда, или сюда, — призвал Лукашенко. — Дайте нам возможность определиться, с кем нам быть и как действовать впредь. Мы должны видеть хорошее и там, и там, принести это оттуда, я больше скажу — не для СМИ, они потом вырежут — украсть на пользу своей страны. Всё для своего народа сделать. Нам не надо участвовать в чужих разборках, нам своих проблем хватает».

Додон сказал, что ему очень импонирует такая внешнеполитическая позиция: пользоваться одновременно преимуществами и с Востока, и с Запада.