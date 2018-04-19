Ялта, Крым, 19 апреля, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Крым в ближайшие несколько лет может стать самым экономически развитым и высокотехнологичным регионом России, заявил 19 апреля директор департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития РФ Вадим Павлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По его словам, подъёму Крыма способствует реализация федеральной целевой программы развития региона. Так, строится Крымский мост, автомобильная трасса «Таврида» и многие другие крупные инфраструктурные объекты.

«Надеюсь, что через какое-то количество лет здесь реально будет российская Калифорния», — заявил Павлов в рамках Международного экономического форума в Ялте.

Он отметил, что Крым может стать самым зелёным, свободным, творческим, экономически развитым и высокотехнологичным регионом страны.

Напомним, Ялтинский международный экономический форум начал свою работу 19 апреля в Крыму, в мероприятии примут участие около трёх тысяч человек. В 2018 году форум пройдёт уже в четвёртый раз.

ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию: Международный экономический форум в Ялте: открытие