«Российская Калифорния»: в Минэкономразвития РФ рассказали о будущем Крыма
Ялта, Крым, 19 апреля, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Крым в ближайшие несколько лет может стать самым экономически развитым и высокотехнологичным регионом России, заявил 19 апреля директор департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития РФ Вадим Павлов.
По его словам, подъёму Крыма способствует реализация федеральной целевой программы развития региона. Так, строится Крымский мост, автомобильная трасса «Таврида» и многие другие крупные инфраструктурные объекты.
«Надеюсь, что через какое-то количество лет здесь реально будет российская Калифорния», — заявил Павлов в рамках Международного экономического форума в Ялте.
Он отметил, что Крым может стать самым зелёным, свободным, творческим, экономически развитым и высокотехнологичным регионом страны.
Напомним, Ялтинский международный экономический форум начал свою работу 19 апреля в Крыму, в мероприятии примут участие около трёх тысяч человек. В 2018 году форум пройдёт уже в четвёртый раз.
ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию: Международный экономический форум в Ялте: открытие