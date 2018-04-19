Ялта, Крым, 19 апреля, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Предпринимателям республики Крым следует обратиться в Минфин РФ с тем, чтобы ведомство позволило им докапитализировать микрофинансовую организацию с госучастием, которая предоставляет кредиты малому и среднему бизнесу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом в ходе Ялтинского международного экономического форума заявил глава «Опоры России» Александр Калинин.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По его словам, динамика кредитования малого бизнеса в Крыму быстро растет, что способствует развитию региона. Так, например, предприниматели довольны беззалоговым кредитованием, которое предоставляют банки.

«Но всегда рука об руку с банками идут микрофинансовые организации, во всех регионах», — рассказал Калинин.

Так, например, уставный фонд такой МФО в Татарии достигает 1,8 млрд рублей, в Московской области его размер превышает 2 млрд рублей.

«Нам удалось добиться революционных изменений, которые позволили создавать МФО с государственным участием и финансировать их за счет государства. Но мы говорим о том, что микрофинансовая организация в Крыму маленькая и у нее небольшой уставный фонд, а потребность в этом гибком инструменте огромная. Это фактически вторая «нога», где может взять деньги предприниматель. Нужно докапитализировать МФО в Крыму как минимум на 1 млрд рублей», — объяснил Калинин.

При этом, по его словам, нельзя забывать, что специфика Крыма в том, что это дотационный регион, куда идут большие вложения средств по целевым программам. Поэтому на такую докапитализацию нужно разрешение Минфина.

«Мы все с предпринимателями Крыма должны обратиться к Минфину с тем, чтобы Министерство финансов разрешило провести такую докапитализацию», — уверен Калинин.

В Крыму проходит ежегодный Ялтинский международный экономический форум. Мероприятие было создано в 2015 году как ответ на введенные в отношении Крыма западных санкций. В 2018 году форум проходит уже в четвертый раз.