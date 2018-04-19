Ялта, Крым, 19 апреля, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Срок действия Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года необходимо продлить и расширить, потому что нынешняя версия не охватывает многие принципиально важные проекты. Об этом 19 апреля, выступая на экономическом форуме в Ялте, заявил директор департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития РФ Вадим Павлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM В Ялте проходит международный экономический форум

«ФЦП развития Крыма и Севастополя ограничена 20-м годом, его необходимо продлить, поскольку республика не решила много важных вопросов. В частности, это касается проблемы с водоснабжением северной части региона», — уверен чиновник.

По его мнению, власти РК должна предпринять серьёзные шаги, чтобы этот проект попал в ФЦП.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ялте открылся четвёртый международный экономический форум, собравший в этом году рекордное число иностранных гостей — более 500 делегатов из 71 стран мира.

Главными темами мероприятия, по словам организаторов, станут: социально-экономическое развитие России и других стран, возвращение капитала в страну после введения новых санкций, легализация теневого бизнеса в Крыму, восстановление послевоенноей Сирии, а также роль и место криптовалют в политэкономических реалиях современности.