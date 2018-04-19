Москва, 19 апреля, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Изменения курса рубля на торгах 18 апреля говорит о том, как он будет изменяться в будущем. Внешний фон для российской валюты сложился очень позитивно, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По его мнению, геополитический фон к середине недели оказался приглушен. Из США пришли новости о том, что пока новых санкций не будет. Российские официальные лица тоже поспособствовали умиротворению геополитического фона довольно простым способом — молчанием. Рынки выросли. Цена нефти сорта Brent подскочила почти на $3 за баррель в течении дня.

«На этом весьма позитивном фоне рубль естественно укрепился. Но его укрепление проходило как-то вяло, с трудом», — отметил эксперт.

С открытия пара USD/RUB даже немного выросла, пытаясь штурмовать уровень 62 рубля, затем долго торговалась вокруг 61,50 руб./доллар, поднимаясь иногда к 61,80 и только к концу дня, после выхода данных по запасам нефти и ускорению роста в нефтяных котировках, ушла ниже 61 руб./доллар.

«Такие торги по рублю, на очень позитивном фоне, свидетельствуют о том, что происходит изменение отношения к российским активам в целом и это обязательно отразится на курсе рубля в дальнейшем», — пояснил Карякин.

Укрепление рубля к доллару и евро теперь под большим вопросом и от Центробанка понадобятся серьёзные усилия хотя бы для стабилизации на достигнутых уровнях. В противном случае все усилия по обузданию инфляции окажутся напрасными.

«Сегодня, 19 апреля, ожидается продолжение борьбы за уровень в 61 руб./доллар. Торги по паре USD/RUB будут проходить в диапазоне 61,25 — 60,45 рубл. В паре EUR/RUB 75,65 — 75,0 руб./евро с возможным сползанием к 74,50 руб.», — считает эксперт.

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