Нижний Новгород, 19 апреля, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде под следствие попал ещё один бывший глава города. В получении взятки в особо крупном размере подозреваются Олег Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Взятка

Следствие считает, что бывший мэр Нижнего Новгорода в период исполнения своих обязанностей в 2012—2013 годах получил 17 млн рублей в качестве взятки «за общее покровительство» и помощь в рамках полномочий в выделении участка для строительства крематория на территории города. Экс-чиновник, а ныне крупный бизнесмен, являющийся соучредителем группы компаний «ПИР», ежедневной городской газеты «Нижегородский рабочий», телекомпании «Волга» и еще 26 действующих компаний, объявлен в розыск, так же как и его экс-заместитель. А два частных предпринимателя, выступающие фигурантами того же дела, задержаны, следователь ходатайствует перед судом об их аресте.

Сам Олег Кондрашов в комментариях через подконтрольные его холдингу нижегородские СМИ отмечает, что находится на лечении за границей, и на момент выезда из страны претензий от следователей к нему не было.

Напомним, пост главы администрации Олег Кондрашов занимал с декабря 2010 года, за его назначение проголосовало большинство депутатов. 22 июля 2015 года его по решению городской думы отправили в отставку, но Валерий Шанцев, являющийся на тот момент губернатором Нижегородской области, заявил, что отстранение главы администрации незаконно, и призвал депутатов отменить это решение.

Ранее в отношении Олега Кондрашова уже возбуждали уголовное дело, его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями при продаже акций муниципального ОАО ТЭК-НН, которому принадлежит две городские котельные и теплосети. Следствие посчитало, что цена продажи была занижены в шесть раз, из-за чего бюджет города недополучил более 250 млн рублей — при балансовой стоимости активов порядка 314 млн рублей цена продажи составила 52,7 млн рублей.

В январе 2016 года Кондрашова вывели из этого дела и он перестал быть его фигурантом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовное дело было возбуждено в отношении другого бывшего мэра Нижнего Новгорода и теперь уже бывшего заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина. Его также подозревают в получении взятки в особо крупном размере.