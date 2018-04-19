Москва, 19 апреля, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на расширение использования материнского капитала, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Александр Дейнека. Вечер на даче. 1952

Если закон будет принят, то маткапитал можно будет потратить не только на улучшение жилищных условий, но и на приобретения (строительства) садового или жилого дома, располагающегося на садовом земельном участке.

«В сложившейся экономической ситуации и с учетом исторических особенностей, социально-экономическое значение садовых земельных участков для граждан трудно переоценить. Для большинства — это зачастую единственная возможность обеспечить себя отдыхом и основными видами сельскохозяйственной продукции для личных нужд», — указали авторы.

Парламентарии напоминают, что большинство семей направило средства на улучшение жилищных условий: этот вариант поддержки выбрало 4,1 млн семей из 4,4 млн, получивших государственную поддержку по сертификатам материнского капитала. На оказание платных образовательных услуг оформлено 335 тыс. заявлений и на формирование накопительной пенсии — 3,2 тыс. заявлений. Материнский капитал стал одним из существенных факторов роста рынка недвижимости, который был локомотивом роста российской экономики.