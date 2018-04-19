Ереван, 19 апреля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян подписал 19 апреля закон о ратификации соглашения «О всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом и Европейской общиной атомной энергии».

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Об этом сообщает управление по информации и связям с общественностью администрации президента страны.

Соглашение было ратифицировано парламентом Армении 11 апреля. Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Документ подписали глава МИД Армении Эдвард Налбандян и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В рамках Соглашения ЕС предоставит Армении финансовую помощь в размере $175 млн, средства поступят до 2020 года. Эти деньги правительство республики обязано направить на выполнение условий соглашения.

Документ регулирует двусторонние отношение в политической, экономической и торговой сферах, отметил замминистра. Отдельная часть текста соглашения касается мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, где подтверждается позиция ЕС по содействию усилиям Минской группы ОБСЕ. Соглашение предполагает также гармонизацию законодательного поля Армении с европейским.

Согласно официальной позиции Еревана, положения соглашения не противоречат обязательствам Армении в рамках иных международных структур и регулируют диалог между Арменией и ЕС в политической и экономической сферах, отраслевое сотрудничество и торговые отношения. Документ вступит в силу после его ратификации всеми странами ЕС. Кроме прочего, действие соглашения будет способствовать упрощению процесса переговоров с ЕС по либерализации визового режима с Арменией.

Также в Ереване ждут плана Евросоюза по либерализации визового режима.