Москва, 19 апреля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) попыталась найти новый способ блокировки мессенджера Telegram, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

По данным издания, в ведомстве 18 апреля прошло совещание с представителями крупнейших российских операторов связи, чтобы обсудить с ними более эффективные способы борьбы с Telegram. Однако в итоге никаких решений принято не было.

О том, что это было рабочее совещание, изданию подтвердил крупный федеральный чиновник. При этом в самом ведомстве опровергли факт встречи с операторами связи по теме блокировки мессенджера.

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По словам гендиректора хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филиппа Кулина, 18 апреля Роскомнадзор всё же сменил тактику. Темпы блокировки Telegram снизились, в реестр добавлено около 130 тыс. адресов американского облачного сервиса DigitalOcean.

В свою очередь гендиректор Rdp.ru Сергей Никулин считает, что проблема с блокировкой мессенджера связана с тем, что ряд российских операторов связи используют устаревший метод фильтрации. Их маршрутизаторы не предназначены для таких задач, а вероятность их отказа повышается по мере роста числа записей в чёрном списке.

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Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал процесс блокировки Telegram на территории России по решению суда, поскольку руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ России ключи для дешифрования переписки пользователей.

В компании запустили обход блокировки с использованием мощностей порядка 20 подсетей, в том числе на облачных сервисах Google и Amazon. Ведомство внесло в черный список порядка 20 млн IP-адресов.

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