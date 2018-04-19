Симферополь, 19 апреля, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Количество участников Ялтинского международного экономического форума практически удваивается, этот факт вдребезги разбивает любые мифы об изоляции российского Крыма. Об этом журналистам 19 апреля перед открытием форума сообщил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

В частности, по его словам, в 2016 году в Ялту приехали более тысячи гостей из 26 стран мира, в прошлом году — уже более двух тысяч представителей 46 стран.

«Сегодня Ялта принимает три тысячи участников из регионов России и более чем 60 стран. Гости нашего форума представляют страны, население которых в общей сложности превышает 3 млрд человек. Это факт вдребезги разбивает любые мифы об изоляции России и российского Крыма», — поделился с журналистами своим мнением глава РК Сергей Аксёнов, отметив, что на площадке ЯМЭФ пройдёт заседание Международной ассоциации друзей Крыма.

Также заметим, что в этом году многочисленные представители СМИ и участники мероприятия отмечают непривычно низкий уровень организационной работы форума, из-за чего у людей возникли дополнительные проблемы с регистрацией и аккредитацией. Связано это с тем, что проведением мероприятия занимается не одна организация, как это было ранее, а две: фонд ЯМЭФ и Фонд «Крымконгресс», которые до начала мероприятия не смогли скоординировать свои действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Ялте открылся четвёртый Международный экономический форум, собравший в этом году рекордное число иностранных гостей — более 500 делегатов из 60 стран мира.

Главными темами мероприятия, по словам организаторов, станут: социально-экономическое развитие России и других стран, возвращение капитала в страну после введения новых санкций, легализация теневого бизнеса в Крыму, восстановление послевоенноей Сирии, а также роль и место криптовалют в политэкономических реалиях современности.