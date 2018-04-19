Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Российские компании обладают достаточной устойчивостью, чтобы противостоять новым американским санкциям, введенным 6 апреля, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

Санкции

«Суверенная кредитоспособность России на уровне «Ba1» с позитивным прогнозом указывает на хорошие возможности противостоять новым санкциям», — сказала старший вице-президент Moody's и соавтор отчета Кристин Линдоу.

Она добавила, что «более высокие цены на нефть помогут российскому правительству добиться дальнейшего прогресса в восстановлении экономики».

Вместе с тем пострадать могут российские эмитенты долговых бумаг. В частности, санкции окажут негативное влияние на кредитоспособность «Русала» и ряда других российских компаний, полагают аналитики агентства. Подчеркивается, что риски возникают из-за того, что крупный бизнес может быть отрезан от рынков капитала на какое-то время.

«Способность российской экономики преодолеть новые проблемы станет важным фактором для будущих решений по суверенному кредитному рейтингу, также для оценки кредитоспособности российских эмитентов в более широком смысле», — заключила Линдоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский минфин обновил санкционный список в отношении России 6 апреля 2018 года. В него вошли российские бизнесмены и российские компании.