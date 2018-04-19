Первоуральск, Свердловская область, 19 апреля, 2018, 10:18 — ИА Регнум. В Свердловской области продолжаются проверки торговых и торгово-развлекательных центров. Некоторые ТЦ не прошли «экзамен» и, по мнению надзорных органов не могут эксплуатироваться, на другие продолжают поступать жалобы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Первоуральске было проверено 23 объекта, и только на одном из них не выявлено нарушений. Всего прокуратура выявила 375 нарушений и возбудила 22 административных дела, а работа ТЦ «Марс» и ТЦ «Пассаж» может быть и вовсе приостановлена по решению суда.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что обратились с иском в суд об устранении нарушений в данных торговых центрах и в качестве обеспечительной меры ходатайствовали о приостановке их деятельности.

Поступают жалобы на работу торгово-развлекательных центров в Екатеринбурге. Так одна женщина сообщила, что группа из 11 человек застряла в лифте ТРЦ и люди чуть не задохнулись.

«Только что извлекли из лифта в Мегаполисе. Он не мог открыть двери на 1 этаже. Нас было 11 человек + ребёнок и беременная женщина. Кнопки вызова диспетчера не работают. Стали задыхаться. Позвонили в МЧС. Только тогда пришли нас извлекать. Беременной женщине стало нехорошо. Восточный юноша с рацией на нас наорал. Нахамил и вел себя нагло и вызывающе», — написала женщина на своей страничке в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники надзорных органов провели проверку в 26 торговых и торгово-развлекательных центрах Екатеринбурга. В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения, связанные с обеспечением противопожарной безопасности. В частности претензии были к сигнализации, в некоторых ТРЦ захламлены пожарные выходы или отсутствуют указатели. В некоторых торговых центрах отделка выполнена из легковоспламеняющихся материалов.

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Напомним, что проверки торговых и торгово-развлекательных центров на соблюдение законодательства о пожарной безопасности были организованы в связи с пожаром в торговом центе «Зимняя вишня» в городе Кемерово, повлекшем многочисленные человеческие жертвы. Пожар случился 25 марта, в результате чего погибли 64 человека, многие из них — дети.