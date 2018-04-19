Амстердам, 19 апреля, 2018, 09:53 — ИА Регнум. О наличии у США патента на отравляющее вещество «Новичок» сообщил 18 апреля постоянный представитель России при Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, текст его выступления представлен на сайте посольства России в Нидерландах.

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Во время выступления на заседании исполнительного совета ОЗХО Шульгин опроверг всю ложь, которую транслируют западные политики и СМИ в связи с отравлением бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.

В частности, приписываемое России создание газа «Новичок» не имеет ничего общего с действительностью.

«В США нервно-паралитические вещества типа «Новичок» не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия», — пояснил Шульгин, представив документ, в соответствии с которым американцы планировали использовать газ для разработки специальной пули.

Постпред добавил, что патент выдавался «не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад», на нем стоит дата — 1 декабря 2015 года.

Ранее глава химико-аналитической лаборатории Минобороны России Игорь Рыбальченко сообщал, что формулу использованного в британском Солсбери вещества опубликовали в США ещё в 1998 году.

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