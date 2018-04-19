Москва, 19 апреля, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Какие именно американские ракеты попали в руки российских специалистов и попали ли вообще — станет ясно лишь со временем, считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ракета AJM-158B на борту американского бомбардировщика B-1

Информация о том, что в Россию попали две американские крылатые ракеты, которые сохранились достаточно хорошо, может быть как правдивой, так и нет. Потому что это все-таки сообщают неофициальные источники.

И достаточно странно то, что фотографии этих ракет не были нигде опубликованы. Но, будем ждать, вполне возможно, что это произойдет в скором времени. Если же этого не будет, значит, сообщения были недостоверными.

Что касается самих ракет, то, вероятно, это были фрагменты ракеты «Томагавк». Либо, что было бы более интересно, это была одна из самых последних американских разработок — ракета AGM-158B JASSM-ER, которые запускали впервые в истории в рамках боевых действий стратегические бомбардировщики B-1B.

Вот попадание такой ракеты в руки российских специалистов было бы очень интересным: много информации можно было бы почерпнуть. Со временем ситуация прояснится.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в сирийском военном ведомстве сообщило, что Сирия передала России две не взорвавшиеся в ходе удара по сирийским объектам 14 апреля американские крылатые ракеты.

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Ракеты были найдены целыми и «в хорошем состоянии». Их направили самолётом в Россию 18 апреля.