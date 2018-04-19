Пекин, 19 апреля, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Китай и Финляндия подписали соглашение о создании совместного исследовательского центра при Арктической космической обсерватории, а также сервиса обмена данными, сообщила Китайская академия наук, передает 18 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика.

Соглашение было подписано 8 апреля заместителем директора Института дистанционного зондирования и цифровой Земли при Китайской академии наук Лю Цзяньбо и директором Центра наблюдения за космосом и Землей при Фиском метеорологическом институте Йоуни Пуллиайнен.

Центр будет построен в городе Соданкюля в финской провинции Лапландия. Центр призван наладить сотрудничество в области исследования криосферы при помощи спутников, которые, в свою очередь будут предоставлять информацию, собранную в Арктике. Сотрудничество направлено на климатические исследования, мониторинг окружающей среды, а также с целью развития практических действий вроде навигации в водах Арктики.

Страны договорились построить центр в качестве платформы международного сотрудничества в области исследований Арктики.

Напомним, что в 2016 году в Швеции была построена китайская Северная полярная наземная станция управления спутниками дистанционного зондирования (CNPGS), которая, как утверждают китайские эксперты, значительно улучшила эффективность передачи спутниковых данных и возможности доступа к данным дистанционного зондирования.

Отмечается также, что соглашение является очередным шагом в развитии «Цифрового шелкового пути», которое началось в 2016 году с целью мониторинга окружающей среды и улучшения системы международного обмена данными.

Кроме того, Китай активно влился в борьбу с Арктику, создавая для этого свою собственною научно-техническую инфраструктуру и создавая юридическую и практическую базу международного сотрудничества.