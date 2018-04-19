Москва, 19 апреля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. После начала процесса блокировки Telegram интерес к мессенджеру со стороны жителей России только увеличился, сообщает 19 апреля РБК со ссылкой на данные аналитической компании SimilarWeb.

ИА REGNUM Telegram запретить нельзя разрешить

Специалисты компании проанализировали активность сайта telegram.org и выяснили, что 16 апреля у ресурса было 1,2 млн посетителей из России, что на 27% больше, чем 9 апреля.

Кроме того, выросло и количество скачиваний приложения Telegram для смартфонов. За неделю российские пользователи совершили более 102 тыс. загрузок для платформы Android, что в два раза больше, чем неделей ранее.

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В итоге приложение оказалось установлено почти на 20% всех работающих на Android устройств в России. Из тех, у кого уже было установлено приложение, его использовали 51,59% против 39,98% неделей ранее, следует из данных на 16 апреля.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал процесс блокировки Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы после отказа администрации мессенджера предоставить ФСБ России ключи для дешифрования личных сообщений пользователей.

Руководство Telegram запустила обход блокировки с использованием мощностей порядка 20 подсетей, в том числе на облачных сервисах Google и Amazon. В свою очередь ведомство начало вносить эти IP-адреса в черный список.

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