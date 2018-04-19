Москва, 19 апреля, 2018, 08:43 — ИА Регнум. В Москве летний сезон в столичных парках откроется с 1 мая. В этот день москвичей и гостей ждут различные развлекательные мероприятия, сообщается на портале мэра Москвы.

ergey Korovkin 84 Парк культуры и отдыха им. М.Горького

В мэрии отметили, что москвичи горожане сами выбирали развлекательную программу для праздничного при помощи голосования в проекте «Активный гражданин».

Начало летнего сезона отметят в 21 парке Москвы. Основные мероприятия запланированы в большинстве парков с 13:00 до 19:00, а в Парке Горького — с 10:00 до 01:00 по мск.

Москвичей и гостей города ждут занятия по ландшафтному дизайну, балетом, йогой. Каждый сможет стать пионером и отправится в турпоход в сопровождении пионервожатой.

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В этот день в парках можно будет станцевать под соул, победить в турнире по джедайскому петанку и стать диджеем.

Также столичные парки подготовили спортивные программы. Все желающие смогут принять участие в массовых забегах.

Кроме того, в день открытия летнего сезона парков пройдут поэтические чтения, концерты и театральные постановки.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным столичного департамента культуры в парках Москвы значительно выросла посещаемость. По сравнению с 2010 годом посещаемость московских парков выросла в 10 раз.

Напомним, в 2017 году в парках культуры и отдыха было проведено порядка 10,7 тысячи развлекательных мероприятий.

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