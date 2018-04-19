Симферополь, 19 апреля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. В Ялте 19 апреля открывается четвёртый по счёту международный экономический форум, собравший в этом году рекордное число иностранных гостей — более 500 делегатов из 60 стран мира, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ялта

Главными темами мероприятия, по словам организаторов, в этом году станут: социально-экономическое развитие России и других стран, возвращение капитала в страну после введения новых санкций, легализация теневого бизнеса в Крыму, восстановление послевоенноей Сирии, а также роль и место криптовалют в политэкономических реалиях современности.

«Без преувеличения можно сказать, что мы сделали Ялтинский международный экономический форум международной площадкой. Повышенный интерес ЯМЭФ сегодня представляет не только для россиян, но и во всем мире сконцентрировано к нему внимание», — рассказал накануне журналистам председатель правления фонда форума, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.

Помимо этого, в 2018 году на экономической площадке будет работать большая делегация из Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем.

«Нашей задачей является вывод экономических и торговых отношений, связывающих Сирию и Россию, на уровень политических отношений, которые сейчас есть между нашими странами», — сказал Самер аль-Халиль по прибытии на полуостров.

По словам главы РК Сергея Аксёнова, сирийский город Латакия и российская Ялта заключат договор о побратимстве.

«Крым как субъект РФ будет активно участвовать в расширении сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой. Уверен, что визит имеет большое политическое значение, а после общения на форуме у нас появятся ещё и экономические контакты», — сказал Аксёнов журналистам.

В целом в этом году в рамках ЯМЭФ планируют подписать соглашения на сумму более 100 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Назаров уверен, что усиление западных экономических санкций может способствовать созданию некоего крымского офшора для отечественных капиталистов, хранящих свои капиталы за рубежом.

«После объявления нового антироссийского санкционного списка формируется новая позиция, условия, которые устроили бы владельцев капиталов, желающих возвращаться, поскольку в мире уже нет каких-то гарантированных надёжных гаваней. Россия формирует такую политику, чтобы могли бы прийти капиталы и достаточно спокойно себя чувствовать. Свободная экономическая зона в Крыму — единственная в России по своим преференциям, которые предлагаются резидентам», — пояснил специалист.

По данным крымской таможни, в начале апреля участники свободной экономической зоны Крыма сэкономили на льготах по таможенным платежам в 2017 году 276 миллионов рублей. Всего в федеральный бюджет по итогам 2017 года было уплачено порядка 500 миллионов рублей таможенных платежей. Льготы, которые были предоставлены участникам крымской СЭЗ, составили 276 млн рублей.