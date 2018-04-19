Лондон, 19 апреля, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Великобритания в 2019 году может ввести запрет на продажу ватных палочек, пластиковых трубочек для напитков и других одноразовых изделий из пластика, пишет газета The Guardian.

Martin Belam Соломинка

По данным издания, с таким заявлением на встрече глав правительств стран Британского содружества 19 апреля выступит премьер-министр Британии Тереза Мэй. Запрет вводится в рамках кампании по борьбе с загрязнением Мирового океана.

«Мы продвигаем вперед наши амбициозные планы по дальнейшему сокращению пластиковых отходов от трубочек, мешалок для напитков и ватных дисков», — говорится в заявлении Мэй, которое цитирует издание.

Министр окружающей среды Британии Майкл Гоув оценивает объем выброшенных только пластиковых трубочек в 8,5 млрд штук в год.

Ранее, в 2015 году по инициативе министерства в стране был введен налог в пять пенсов на покупку полиэтиленовых пакетов в супермаркетах.

Благодаря налогу использование пакетов сократилось на 83% только за первый год. Кроме того, власти страны собираются выделить 61 млн фунтов стерлингов ($86 млн) на новые технологии, которые помогут решить проблему пластиковых отходов.