Москва, 19 апреля, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Даже после судебного запрета Telegram в России этим мессенджером продолжили пользоваться федеральные чиновники и депутаты. Некоторые из них пояснили, что таким образом пытаются понять, как исполняется российское законодательство.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

Решение о блокировке Telegram 13 апреля принял Таганский суд Москвы. На основании решения Роскомнадзор заблокировал основные IP-адреса, используемые мессенджером, а также порядка 18,5 млн адресов, большая часть из которых принадлежат популярным облачным провайдерам Аmazon, Google и Miсrosoft. Тем не менее, сервис продолжил свою работу и его продолжили использовать депутаты.

«Разговоры идут две недели, я им пользуюсь, потому что он у меня не заблокирован, все обновляется. Никаких проблем не вижу», — сказал депутат от КПРФ Александр Ющенко изданию РБК.

Продолжили отслеживать работу сервиса и шесть из 12-ти депутатов — членов комитета Госдумы по информационной политике. Глава комитета Леонид Левин (депутат от «Справедливой России») сообщил, что использует запрещенный сервис, чтобы «понимать самому, как исполняется законодательство».

В издании отметили, что высокопоставленные чиновники в правительстве и Кремле также продолжили пользоваться Telegram — через два дня после блокировки многие из них были онлайн. Так, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин сообщил, что Telegram никогда не использовался в министерстве как официальный канал коммуникации, «а вот что мы делаем как частные лица, никого не должно волновать».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова также продолжает отвечать РБК в Telegram. Этот сервис используется сотрудниками Следственного комитета и Генпрокуратуры.

Ранее депутат вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил в социальных сетях, что «Роскомнадзор, доказавший, по моему мнению, свою полную несостоятельность, не может осуществлять блокировку по своей инициативе», и предложил лишить надзорное ведомство права по блокировке интернет-ресурсов.