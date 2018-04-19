Дамаск, 19 апреля, 2018, 07:39 — ИА Регнум. О своем участии в съемках постановочного ролика о «химатаке» в Сирии рассказал журналистам сирийский мальчик Хасан Диаб, передает телеканал «Россия 24».

Клод Верлинд. Марионетки

По его словам, события развивались довольно спонтанно. Когда он находился с матерью в подвале одного из домов, и мама сказала, что сегодня нечего есть, с улицы раздался крик «идите в больницу».

«Мы побежали в больницу, и, как только я вошёл, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми», — сообщил мальчик.

Отец Хасана пояснил, что никакой химической атаки при этом не было, а за съемки в ролике боевики дали его семье немного еды.

«Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье, рис и всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал», — сказал мужчина.

Указанный ролик был снят организацией «Белые каски» в сирийском городе Дума и представлен международной общественности в качестве подтверждения «химической атаки» в Сирии, организованной правительственными войсками. На основании видео, а также ряда фотоматериалов с места съемки руководство трех стран — США, Великобритании и Франции — приняло решение о нанесении удара по Сирии «в целях нераспространения химического оружия».

Организация «Белые каски» не впервые замечена в подготовке фейковых материалов из Сирии. 4 апреля 2017 года организация представила такой же ролик о якобы имевшей место химатаке в сирийском городе Хан-Шейхун. Видео было разоблачено на следующий день, но именно оно стало основанием для нанесения американцами ракетного удара 7 апреля по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс.

Накануне нынешней провокации сирийские власти предупреждали, что «Белые каски» планируют показать мировому сообществу очередной «химический фарс».

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