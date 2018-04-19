Вашингтон, 19 апреля, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Встреча американского президента Дональда Трампа с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится «в ближайшие недели», передает телекомпания CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«В ближайшие недели я встречусь с Ким Чен Ыном, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, он ждет этой встречи и рассчитывает на хороший результат от переговоров.

Напомним, 17 апреля Трамп сказал, что готовится ко встрече с Ким Чен Ыном, которая между тем может и не состояться. На встрече с японским премьер-министром Синдзо Абэ он заявил, что северокорейская проблема касается не только США и Японии, но всего мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Трамп заявил, что с Кимом уже встречался Майк Помпео, претендент на пост госсекретаря США. По словам американского лидера, переговоры прошли хорошо

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Стоит ответить, что встречу с Кимом в июне 2018 года планирует председатель КНР Си Цзиньпин, который отправится для этого в Пхеньян.

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