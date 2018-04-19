Москва, 19 апреля, 2018, 03:30 — ИА Регнум. Старт ракеты-носителя «Протон-М» с российским военным космическим аппаратом состоялся на космодроме Байконур в Казахстане 19 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Mil.ru Старт ракеты-носителя «Протон-М»

«Пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома Байконур», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что «Протон-М» стартовал в 01:12 мск. Запуск прошел в штатном режиме.

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Напомним, 18 апреля Юрий Борисов, заместитель российского министра обороны, в I квартале 2018 года расчеты Воздушно-космических сил РФ обеспечили два пуска ракетоносителей «Союз» с выводом на орбиту трех спутников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, космический аппарат в интересах Минобороны РФ был выведен на орбиту ракетой-носителем класса «Союз-2.1В» 29 марта с космодрома «Плесецк» (Архангельская область).

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