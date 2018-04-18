Копенгаген, 19 апреля, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Подводная лодка, на которой якобы сбежал в 1945 году из Германии в Аргентину Адольф Гитлер, найдена в Дании, пишет газета Daily Star.

Немецкая подводная лодка

Речь идет о лодке U-3523, которую обнаружили в десяти милях от города Скагена (Дания). Она была разработана в нацистской Германии.

Комментируя находку, сотрудники Датского музея морской войны заявили, что доказательств участия этой субмарины в эвакуации нацистских лидеров в мае 1945 года нет. По словам Герта Норманна Андерсена, директора музея, участие U-3523 в эвакуации — это лишь слухи.

Слухи, по его словам, связаны с характеристиками субмарины, которая «могла покрывать большие расстояния». При этом известно, что нацисты пытались сбежать из Германии, вывезя ценности.

«Но эта субмарина плыла в Норвегию, а не в Южную Америку», — сказал Андерсен.

Отмечается, что U-3523 не участвовала в переходе в Аргентину. Затоплена она была вместе с экипажем, причем нет ни одного свидетельства, что на борту был ценный груз или «высокопоставленные пассажиры».

Напомним, согласно версии о побеге Гитлера в Аргентину, найденные в Берлине в бункере тела покончивших с собой главы третьего рейха и его жены — это трупы двойников.