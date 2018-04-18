Гаага, Нидерланды, 18 апреля, 2018, 23:50 — ИА Регнум. Россия на конкретных фактах демонстрирует, что в «деле Скрипаля» Британия всех обманывает, заявил 18 апреля постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Он подчеркнул, что в отличие от британской версии инцидента в Солсбери, построенной на голословных обвинениях и прямой лжи, российские представители оперируют конкретными фактами.

«Фактически мы пытались показать, что все, что говорят наши британские коллеги, — это рассказ сотканный из лжи. Причем в отличие от британцев, которые голословно обвиняют и не привыкли отвечать за свои слова, мы на конкретных фактах показали, почему мы считаем, что наши британские партнеры, мягко выражаясь, всех обманывают», — сказал Александр Шульгин.

Кроме того, власти Британии, так и не сумев доказать ничего из заявленного ими по «делу Скрипалей», планомерно уничтожают все улики, способные внести хотя бы малейшую ясность.

Это и сожжение домашних животных Скрипаля, снос дома, где он проживал, снос паба The Mill и ресторана Zizzi в городе Солсбери, куда Сергей Скрипаль и его дочь Юлия заходили перед мнимым «отравлением».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта сотрудник британских спецслужб и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены отравленными в британском городе Солсбери. Официальный Лондон практически сразу обвинил Россию в их отравлении нервно-паралитическим ядом.

Никаких доказательств своих обвинений власти Британии до сих пор не представили.