Ереван, 18 апреля, 2018, 23:47 — ИА Регнум. Лидер оппозиционного движения против премьерства экс-президента Армении Сержа Сарсгяна Никол Пашинян, выступая сегодня, 18 апреля, на митинге в Ереване, призвал всемирно известного рок музыканта Сержа Танкяна приехать в Армению и присоединиться к акциям протеста. Такой же призыв Пашинян озвучил в адрес всемирно известного шансонье Шарля Азнавура, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Photolure Митинг на площади Республики в Ереване

«Я призываю Сержа Танкяна и Шарля Азнавура незамедлительно приехать в Армению для обеспечения, гарантирования бескровного хода изменений», — сказал Пашинян.

Он также напомнил, что и Серж Танкян, и Шарль Азнавур в своих многочисленных заявлениях говорили, что они за изменения в Армении.

«Сейчас я хочу сказать нашему любимому Азнавуру и Сержу, что для воплощения вашей мечты в жизнь вам необходимо сделать одно маленькое, простое действие: купить билет и прилететь в Ереван как можно скорее. И я гарантирую, что народ Армении из аэропорта «Звартноц» до площади Республики принесет вас на своих руках», — сказал Пашинян.

Во время выступления Пашиняну сообщили, что Серж Танкян сделал запись на своей странице в Фейсбуке, где написал, что смотрит прямую трансляцию митинга в Ереване. После этого Пашинян также зачитал небольшой отрывок из публикации Танкяна, где тот пишет, что наконец-то в Армении сейчас происходит что-то невероятное.

«Гражданское неповиновение растет и принимает форму рабочих и студенческих забастовок против несправедливой, коррумпированной правящей элиты. Эта неделя — первая неделя новой Армении, что бы ни произошло, так как апатия растворяется. Серж Саргсян сам признал, что, вероятно, 60% населения не любят и не соглашаются с ним. Тем не менее он упорен в своим покровительственном отношении и правлении. Серж, не хочу показаться неуважительным, но ты не наш отец, и мы не твои дети. Ты служил народу Армении и больше не являешься жизнеспособным, уважаемым лидером, останешься ли ты или же продолжишь делать свое правление неэффективным и в этот момент опасным. Как говорят, песенка пока еще не спета», — написал Танкян.

После этого Пашинян заявил, что армянский народ готов встретить Танкяна как национального героя.

Никол Пашинян также призвал своих сторонников и всех граждан страны начать сидячие акции протеста внутри государственных учреждений, продолжать акции гражданского неповиновения.

Помимо этого, он призвал граждан по всей стране, в особенности в селах и областных центрах, оказать давление на местные органы власти — сельских старост, мэров городов, представителей муниципалитетов — с тем, чтобы те выступили с заявлениями о поддержке «бархатной революции», начало которой Пашинян объявил накануне.

Оппозиционный лидер назвал это важными шагами на пути к осуществлению смены власти в Армении.

Говоря о планах на завтра, Пашинян призвал граждан собраться завтра в 8:00 у здания правительства на площади Республики, где должно состояться первое заседание кабинета министров под председательством премьер-министра Сержа Саргсяна, чтобы не дать возможности министрам войти в здание.

Пашинян также отреагировал на обращенный к нему призыв министерства образования и науки не вовлекать в уличные протесты школьников, заявив, что, согласно законодательству и Конституции Армении, никаких возрастных ограничений на участие в политических собраниях нет.

«Более того, сами несовершеннолетние могут выступать даже в качестве организаторов политических собраний», — сказал он.

Пашинян напомнил министерству, что та же правящая Республиканская партия Армении использует школьников во время своих политических мероприятий.

В своем выступлении Никол Пашинян призвал школьников рвать и выносить из школ портреты Сержа Саргсяна.

Пашинян также вновь подчеркнул важность мирного характера протестов. Он также предупредил, что власти могут внедрять в их ряды провокаторов, и призвал не поддаваться провокациям.

Под конец митинга Пашинян призвал митингующих пройти шествием к офису Сержа Саргсяна на проспекте Баграмяна.

Участники шествия, организованного после митинга, дошли до перекрестка проспекта Баграмяна и улицы Прошяна, где полиция уже выставила усиленный кордон. Пашинян призвал участников шествия пожелать полиции доброй ночи и доброй службы.