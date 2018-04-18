Москва, 18 апреля, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 апреля подписал поправки к федеральному закону «Об основных гарантиях прав ребёнка», касающиеся обеспечения безопасности детского отдыха, сообщает пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM Общение

В федеральный закон внесены дополнения, направленные на повышение уровня безопасности детей, находящихся в организациях отдыха и оздоровления, а также качества услуг, предоставляемых этими организациями.

Так, в новой редакции предусмотрена необходимость заключения договора, содержащего исчерпывающую информацию об условиях отдыха и оздоровления детей.

За региональными органами власти закрепляются полномочия по разработке и утверждению списка рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей и самостоятельными группами туристов с участием детей.

Соответствующие списки, а также реестры организаций отдыха детей теперь должны будут размещаться на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти.

Кроме этого, предусматривается введение новой формы общественного контроля за работой органов исполнительной власти по организации детского отдыха. Обращения родителей в региональные органы власти по этим вопросам, а также ответы на них теперь по требованию родителей должны будут публиковаться на официальных сайтах соответствующих органов.

Законопроект был принят Государственной думой 10 апреля и одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года.