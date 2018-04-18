Сочи, Краснодарский край, 18 апреля, 2018, 23:47 — ИА Регнум. Страны Шанхайской организации сотрудничества в ближайшей исторической перспективе столкнутся с принципиально новыми международными угрозами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 апреля заявил директор Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН, руководитель Центра изучения стратегических проблем СВА и ШОС ИДВ РАН, доктор исторических наук (Россия) Сергей Лузянин, подводя итоги Второго Сочинского форума евразийской интеграции «Перспективы развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества».

Civilshos.ru Сочинский форум евразийской интеграции «Перспективы развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества»

«Главный лейтмотив выступлений — констатация нового, более высокого, более опасного уровня угроз как для членов ШОС, так и для государств Евразии в целом. Причём все отмечали фактически происходящее балансирование государств-членов ШОС и других организаций между миром и войной», — заявил Лузянин.

Все участники форума согласились с тем, что базовая, системная причина такого положения дел — неопределённость, непредсказуемость агрессивной политика США и их союзников. Как отметила бывший независимый депутат парламента Сирийской Арабской Республики Саадех Мария, кризис в Сирии фактически проецируется на всё евразийское пространство в целом, тем самым вынуждая страны континента, в том числе в рамках ШОС, консолидировать усилия в поиске альтернативного многополярного мира.

При этом происходит колоссальная диверсификация вызовов и усложнение угроз, соединении старых террористических сил и новых «идущих с Ближнего Востока», из Сирии, из Ирака.

«Этот синтез — гремучая смесь, которая представляет угрозу территории ШОС», — резюмировал Лузянин.

В этой связи особую остроту на форуме приобрёл вопрос о том, насколько быстрым должно быть расширение ШОС. Китайские представители, в частности профессор Центра исследования ШОС Китайского института международных исследований Ши Цзе отметил риски, связанные с расширением ШОС до восьми участников и трудности урегулирования многих вопросов с точки зрения согласования и достижения полного консенсуса. В то же время индийские эксперты указывали, что эта проблема преодолима, более того, со стороны Ирана было озвучено желание вступить в постоянные члены ШОС, что могло бы послужить мощным стимулом для развития и антитеррористических инициатив в рамках организации.

В частности, эксперты пришли к выводу, что необходимо наращивать сотрудничество в сфере безопасности между ШОС и Организацией Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Не меняя структуру ШОС и сохраняя её комплексный характер, они предложили усилить военно-силовые компонентны организации, в том числе функционального усиления антитеррористического центра в Ташкенте и секретариата ШОС в сфере безопасности.

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В докладах экспертов «сквозила мысль о том, что силы коллективного Запада скомпрометировали себя тем, что выступили фактически с преступлениями, которые характеризуются как преступления против человечности», отметил, в свою очередь, директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества, доктор исторических наук (Казахстан) Булат Султанов.

«Можно приводить массу аргументов, был ли там (в инциденте со Скрипалями) Новичок, или BZ, шпион Скрипаль или он бывший полковник ГРУ… Но однозначно два бесспорных момента, которые вытекают из всей той вакханалии, которая празвернулась на Западе. Юлия Скрипаль гражданка России. И то, что делается Лондоном в отношении гражданки России, это не только грубейшее нарушение международного права, но и нарушение основополагающих прав человека», — заявил Султанов.

Столь же единогласно участники форума осудили обстрел Сирии США.

«Обстрел Сирии Трампом объяснялся необходимостью ликвидировать запасы химического оружия и оборудования по его производству. У нормального человека от таких целей наступает ступор. Потому что если вы ставите задачу уничтожения химического оружия, то в результате ракетного обстрела возникает устойчивое облако массового уничтожения, которое накрыло бы значительную территорию Сирии и привело бы к уничтожению десятков тысяч человек. Извините, это геноцид. А если химического оружия там не было, а поскольку оно было вывезено ОЗХО, тогда причина военной агрессии США против Сирии становится неясной с самого начала», — указал он.

«Все действия организованного Запада против России можно рассматривать именно исходя из этих двух прецедентов — нарушения прав человека и полная дискредитация политики руководства страны», — подчеркнул Султанов.

В связи с нарастанием международных угроз эксперты призвали ускорить реализацию ряда гуманитарных инициатив ШОС, в том числе создания общественно-политической инициативы народов и культур стран ШОС, формирования учебных заведений, институтов ШОС, а также множества иных инициатив различного масштаба, в то числе составления учебника об истории организации, развития и контроля туристического бизнеса государств-членов ШОС и другие.

В конечном счёте эти задачи должны служить единой цели: формированию восточной альтернативы ориентированной на Запад глобализации.

«Восток должен предложить альтернативу вестернизации. Такая альтернатива могла бы стать предметом исследования и политологов, и культурологов, и философов. Значение такой региональной организации как ШОС вотребовано жизнью, оно необходимо и в будущем работает на сплочение всех, кто выступает против диктата Запада», — подчеркнул Султанов.

Второй Сочинский форум евразийской интеграции «Перспективы развития и укрепления Шанхайской огранизации сотрудничества» проходил в течение двух дней — 17 и 18 апреля. В работе форума приняли участие около 200 делегатов из 17 стран — членов ШОС, стран-наблюдателей и партнёров по диалогу этой международной организации, в том числе из Индии, Пакистана, Китая, Афганистана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, России, Монголии и других.

На площадках саммита прошли заседания, разделённые на три темы: «Большая Евразия. Миропорядок, безопасность и борьба с терроризмом», «ШОС и экономико-интеграционные процессы в Евразии. Экономика, энергетика, транспорт и миграция», «Взаимодействие культур и религий. Экология и сохранение окружающей среды. Образование и наука».

В том числе эксперты обсудили перспективы роста экономик ШОС, возможности для сопряжения различных интеграционных проектов на территории Евразии, а также стратегические риски для государств-членов ШОС.

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Открывал и закрывал форум первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ Константин Затулин. По итогам двухдневного форума участники мероприятия приняли итоговую резолюцию. В документе отмечается, что деятельность ШОС свидетельствует о появлении многополярной системы международных отношений и независимого многонационального сообщества.

В документе отмечается, что площадка ШОС может служить базой сопряжения региональных интеграционных проектов ЕАЭС, «Один пояс — один путь», АТЭС, а также для формирования двусторонних отношений стран ШОС между собой и третьими странами.

В то же время участники форума выступили против навязывания народам и государствам Евразии чуждых им политических и экономических моделей, а также попыток диктата со стороны сил других регионов. В частности, представители стран ШОС единодушно осудили агрессию США, Великобритании и Франции против Сирии 14 апреля 2018 года, которая «не только не способствует борьбе с мировым злом, наносит ущерб начавшемуся внутрсирийскому диалогу, но и подводит весь мир к порогу глобального военного конфликта».