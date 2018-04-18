Челябинск, 18 апреля, 2018, 22:43 — ИА Регнум. В Челябинской области закрывают Лазурненскую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат, которая зимой оказалась в центре скандала. Решение принято областным министерством социальных отношений и одобрено первым заместителем губернатора Евгением Рединым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минсоца.

Насилие

«Основанием для принятия решения явилась чрезвычайная ситуация, объявленная в Красноармейском муниципальном районе 29 марта 2018 года в связи с введением режима ограничения подачи воды. Устранение аварии потребует длительного времени», — говорится в официальном сообщении министерства.

Известно, что детей переведут в другие учреждения. А персонал уволят.

Новость о закрытии учреждения вызвала широкий резонанс. Чтобы было понятно, напомним: в феврале 2018 года этот интернат стал известен на всю страну. Челябинцы, которые взяли к себе под опеку его воспитанников, случайно узнали о том, что сирот насиловали. Якобы этим грязным делом занимался некий Серёга, а помогали ему некоторые сотрудники учреждения.

Встревоженные рассказами детей взрослые пришли с вопросами к руководству интерната. Но взаимопонимания не нашли. Тогда они обратились в правоохранительные органы и в СМИ. Разразился скандал.

Областное управление СКР тогда заявило о том, что по факту насильственных действий сексуального характера в отношении детей возбуждено и расследуется уголовное дело. Предполагаемый «Серёга» арестован, ему предъявлено обвинение. При этом дети указали также на нескольких сотрудников интерната. Их отстранили от работы. А директора и вовсе уволили.

Тем временем скандал дошёл до Москвы. Им очень заинтересовались детский омбудсмен России Анна Кузнецова, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации. К ранее возбуждённому уголовному делу добавилось ещё одно, о халатности. А затем оба дела забрал себе центральный аппарат СКР.

Во время скандала приёмные родители и опекуны детей заявляли о том, что на них оказывают давление, под угрозой отобрания детей требуют прекратить общение с прессой. Также они опасались, что дело могут спустить на тормозах, а виновные не будут наказаны. Очень неприятным сюрпризом для них стал тот факт, что отстранённые сотрудники учреждения через некоторое время вернулись к работе. Их вины не нашли. Родители снова забили тревогу.

В апреле стало известно об обысках в областном министерстве социальных отношений. И практически сразу после них было принято решение закрыть скандальный интернат.

Учреждение пока ещё работает. Правда, ситуацию там никак не комментируют. А местные жители утверждают, что никакой объявленной министерством социальных отношений проблемы с водой там нет. Издание 74.ru приводит слова одного и предпринимателей, который полагает, что эта причина лишь отмазка. Кроме того, он опасается, что без интерната посёлок Черёмушки, где он находится, просто умрёт.

«Если интерната нет, то и отопление, и воду можно отключать. Добились, чего хотели, — детей развезли, людей оставили без работы. А там нет ничего (имеет в виду насилие со стороны педагогов. — Прим. ред.). Всех протащили через ДНК и десять полиграфов», — цитирует его издание 74.ru.

Отметим, о том, что это отмазка, говорят и другие местные жители, в том числе на форумах и в социальных сетях. По их мнению, целью закрытия интерната является попытка «спрятать концы в воду».

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