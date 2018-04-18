Санкт-Петербург, 18 апреля, 2018, 21:25 — ИА Регнум. 18 апреля на стадионе «Крестовский» был разыгран матч в рамках 26-го тура Российской футбольной Премьер-лиги 2017/18 между командами «Зенит» и «Динамо». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 57-й минуте итальянский латераль Доменико Кришито открыл счет ударом с пенальти — 1:0. В конце матча Тони Шунич сравнял счет — 1:1. Через 5 минут 17-летний российский защитник Илья Скороботов вырвал победу для «сине-бело-голубых», замкнув передачу Леандро Паредеса — 2:1.

Статистика матча («Зенит"/"Динамо»)

Удары 10/4

Удары в створ 6/1

Владение 52%/48%

Фолы 10/11

Набрав 48 очков «Зенит» остался на 5-й позиции. «Динамо» с 30-ю очками остался висеть над «зоной вылета».

Составы на матч:

«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Жирков, Мевля, Иванович, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Полоз, Дриусси.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Козлов, Шунич, Тетте, Панченко, Соу, Рауш, Ташаев, Луценко.

Главный арбитр матча: Михаил Вилков.

Предупреждения: Морозов — 57, Темников — 90+1.

Голы: Кришито 57 — 1:0, Шунич 88 — 1:1, Скороботов 90+3 — 2:1.