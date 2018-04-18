Москва, 18 апреля, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Наибольшие объёмы выбросов вредных веществ в атмосферу фиксируются в 12 российских городах. Об этом 18 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Загрязнение воздуха

Глава государства напомнил участникам совещания о том, что в предыдущие несколько месяцев с правительством принимались решения о том, «что и как должно быть сделано по соблюдению экологических требований».

«Мы хорошо знаем, хорошо известно, что в некоторых городах эта проблема стоит особенно остро: это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита. Здесь фиксируются наибольшие объёмы выбросов в воздух», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что также просил обратить внимание на предприятия, которые сбрасывают неочищенные стоки в Волгу и Байкал. Было принято решение, что с 2019 года в России начнёт внедряться новая система экологического регулирования.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в ходе совещания заявил, что переход на новую систему регулирования будет поэтапным: в период с 2019 по 2022 год в первоочередном порядке начнут переходить на новые нормы работы 300 предприятий, на которые приходится более 60% всех выбросов по стране.

«Мы сформировали и утвердили этот перечень. В него входят и крупнейшие химические и металлургические предприятия, горно-обогатительные комбинаты, ЦБК, ТЭЦ, ГЭС, очистные сооружения и другие предприятия. В перечень включены предприятия — основные загрязнители в крупных промышленных центрах», — сказал министр.

Владимир Путин подчеркнул, что в России необходимо «больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера». В том числе он обратил внимание на общемировую тенденцию к значительному увеличению использования электромобилей.

«Но для нашей страны, конечно, использование газомоторного топлива является даже более приоритетным, имею в виду в том числе и вопросы экологического характера, потому что для того, чтобы получить электроэнергию, нужно сначала её выработать. И значительная часть электроэнергии вырабатывается на углях. Вот это очень серьёзное обстоятельство, которое мало кем учитывается», — отметил президент.

В ходе совещания также было заявлено, что Минприроды подготовило поправки в законодательство о внедрении на предприятиях системы автоматического контроля выбросов, которая необходима для перехода на новую систему регулирования. Сергей Донской выразил надежду на поддержку депутатов и принятие документа в весеннюю сессию Государственной думы.