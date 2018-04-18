Ташкент, 18 апреля, 2018, 19:45 — ИА Регнум. В Узбекистане нуждающиеся в жилье имамы и сотрудники Духовного управления мусульман республики получат жилые дома, сообщает 18 апреля новостная служба CA-NEWS со ссылкой на соответствующий указ президента Узбекистана.

Павел Беньков. У священного мазара (фрагмент). 1929

Согласно документу, при Духовном управлении мусульман Узбекистана будет открыт фонд «Вакф», за счет которого будет выплачиваться заработная плата сотрудникам религиозно-просветительских организаций.

Жилые дома от государства получат отличившиеся и нуждающиеся имам-хатибы. Планируется, что дома будут строиться по обновлённым типовым проектам.

Как сообщало ИА REGNUM, указ «О мерах по коренному совершенствованию деятельности религиозно-просветительской сферы» предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы и совершенствование учебно-воспитательной системы в Узбекистане.

На базе Исламской академии Узбекистана и Ташкентского исламского института будет открыта Международная исламская академия.