Сочи, Краснодарский край, 18 апреля, 2018, 19:17 — ИА Регнум. Завышенные ожидания на сотрудничество с Китаем, господствовавшие в период введения первых антироссийских санкций в 2014 году, не оправдались. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 апреля заявил президент Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов на Втором Сочинском форуме евразийской интеграции «Перспективы развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества».

Цитата из к/ф «Выход Дракона». Реж. Роберт Клауз. 1973. США — Гонконг На страже собственных интересов

«Сейчас мы смотрим более прагматично на эту историю, потому что в 2014 году, наверное, романтизма было больше относительно партнёрства с Китаем. И несмотря на то, что есть очевидные успехи и результаты, список проблем тоже довольно обширный», — заявил Симонов.

В случае с Китаем в пользу взаимовыгодного сотрудничества играет сразу множество факторов: это и общее стратегическое движение России на Восток, и рост экономики Китая, который уже несколько лет является крупнейшим импортёром нефти в мире, но при этом имеет крайне незначительную для такой экономики долю газа в энергобалансе из-за «больших перекосов в сторону угля».

В этой связи уровень потребления газа будет расти объективно по экологическим, экономическим и логистическим причинам. А экспорт нефти в Китай уже перевалил за 50 млн тонн, что представляет приличный показатель при общем экспорте по прошлому году в 267 млн — в итоге по 2017 году доля азиатского рынка в российских поставках составила уже 29%, констатировал эксперт.

«Казалось бы, здесь мы объективно могли бы найти общие интересы. У нас большая граница, мы способны организовывать поставки без посредников. Мы знаем на собственном опыте и догадывается Китай, что может произойти с поставками, если транзитные риски довольно сильные. Россия готова осуществлять такие поставки, минуя все эти проблемы — всё, что мы имеем с Западом сегодня в виде Украины, здесь даже предпосылок таких нет», — отметил Симонов.

«В этом плане у нас есть в чём отчитаться. Но нельзя сказать, что всё беспроблемно. Это в целом отражает ту ситуацию, которую мы имеет в этом непростом мире», — продолжил он.

По его словам, Китай ясно дал понять, что собирается из сложившейся международной ситуации «получить определённые преимущества».

«Для нас это может быть и ожидаемо, но, возможно, не до конца было понято, когда мы рассчитывали на то, что сложности с Западом будут компенсированы более быстрым диалогом с Китаем. Вместо этого это воспринимается Китаем как возможность дополнительно получить какие-то выгоды от тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся», — отметил эксперт.

Прежде всего это касается вопроса доступности финансовых ресурсов.

«Не секрет, что Китай располагает излишком финансов, а у нас есть определённый дефицит. Когда первые санкции были наложены на финансовый сектор, были ожидания в 2014 году, что нет никаких проблем, и Китай нам точно даст эти деньги, мы теперь эти кредитные ресурсы получим. Однако хотя Китай, конечно, был готов дать эти деньги, процентная политика оказалась не слишком гуманной. И многие нефтяные компании честно признают, что даже в условиях санкций им дешевле занимать на Западе, потому что все возможности для этого всё равно не перекрыты», — пояснил Симонов.

«В этом плане посмотрите, где Газпром размещает свои облигации. Буквально недавно, уже после истории со Скрипалём, они были размещены в Лондоне, и спрос на газпромовские облигации в три раза превышал предложение. В этом плане по-прежнему процентная ставка была достаточно низкая, и евробонды никакими чинобондами не заменились в реальности», — привёл он пример.

Впрочем, не меньшие трудности и возникают с расплатой по уже полученным кредитам. Самое известный пример — «китайская предоплата» Транснефти и Роснефти (в счёт предыдущих поставок).

«Это большие суммы, и интересные новости последних дней заключаются в том, что Транснефть подписала соглашение со Сбербанком о получении кредитной линии, которая будет покрывать тот кредит, что был получен Китаем», — указал Симонов.

«Это означает, что Транснефть получила у российского банка деньги, которые позволяют ей финансировать кредит, который они дали Китаю. Это при том, что у Транснефти со Сбербанком был недавно суд, и у них непростые, сложные отношения. Однако оказалось, что нашим госкомпаниям проще договориться и получить деньги в условиях, когда наши банки не могут получать под низкий процент деньги задёшево на Западе», — пояснил он.

Наконец, не оправдались ожидания и в отношении китайской инвестиционной активности.

«Есть, безусловно, крупные положительные примеры. Я бы видел истории с Ямал-СПГ и «Роснефтью». Но сказать, что у нас массовое наблюдается шествие китайских инвесторов по российским проектам, не приходится», — отметил экономист.

Самая показательная история была с продажей китайцам «Ванкорнефти» — «Роснефть» предлагала купить долю практически готового проекта, однако даже несмотря на это Китай в проект всё равно не вошёл. История с «Роснефтью» также оказалась совершенно неожиданной. Сделка по продаже пакета в 14% акций «Роснефти» китайской нефтяной компании CEFC всё ещё не свершилась.

«Я думаю, что если в итоге китайцы и войдут в акционерный капитал «Роснефти», это будет обставлено рядом условий, потому что многие забыли, что когда изначально велись переговоры и Китай рассматривался как потенциальный покупатель, уже тогда он выдвигал дополнительные условия по особому статусу в совете директоров, по дополнительным местам. И это уже тогда вызывало настороженное отношение», — полагает эксперт.

Наконец, было много ожиданий и от совместной кооперации по сервисному бизнесу с Китаем. Когда санкции были только введены, у российских промышленников были особенно большие опасения за сервис — в этой отрасли доминируют американские компании и компании с американскими акционерами, в то время как в повестке дня стоял ввод в разработку месторождений с абсолютно иными технологиями производства нефти.

Однако кооперации так и не сложилось — наоборот, Китай в одностороннем порядке лоббирует интересы собственных производителей, что идёт вразрез с интересами национальной промышленности России. То же касается и иных отраслей обрабатывающей промышленности, трубостроения и машиностроения, констатировал он.

«Китай с удовольствием готов поставлять нефтегазовое оборудование… но многие российские производители жалуются на это. Они говорят, что в машиностроении, трубах — импортозамещение происходит одного импорта другим», — заявил Симонов.

17 и 18 апреля проходит Второй Сочинский форум евразийской интеграции «Перспективы развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества». В нём приняли участие около 200 представителей 17 стран. По итогам мероприятий участники форума приняли итоговую резолюцию, в которой были подтверждены основные принципы работы ШОС, осуждена агрессия США, Великобритании и Франции против Сирии 14 апреля 2018 года и озвучены призывы к всесторонней и солидарной борьбе с международным терроризмом.